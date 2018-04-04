Крик і суперечки в Раді: нардепи зірвали звіт Ситника і Холодницького

4 квітня народні депутати України слухали доповіді головних антикорупціонерів країни – керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника.

По факту цього звіту не було, тому що свої доповіді антикорупціонери так і не змогли закінчили та жодних цифр не оприлюднили, як повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Звіт Холодницького та Ситника у Раді: відео

Першим виступав Назар Холодницький. Депутати його перебивали, кричали та сперечалися. По суті його доповідь стала перепалкою між нардепами. Це було швидше схоже на обвинувачення один одного.

На запитання Сергія Лещенка, кого Холодницький бачить своїм наступником після розслідування, антикорупціонер відповів: "Вас, пане Лещенко".

Також керівник Антикорупційної прокуратури посварився і з народним депутатом Олегом Ляшко.

Що вам не вистачає для повного щастя, адже звання генерала ви вже отримали,

– прозвучало запитання від Ляшка.

На яке Холодницький відповів, що йому б ще не завадило мати будинок в Козині і везіння в лотереї.

Коли виступав Артем Ситник ситуація кращою не стала. Народні депутати поводили себе так само. Ситник не зміг провести свою доповідь до кінця. Але коли перейшли до запитань, то нардепи намагалися радити Ситнику і Холодницькому, що їм робити далі.

Я звертаюся до вас з одним проханням – обірвіть пуповину з адміністрацією президента і кабінетом Порошенка. Це перше, що ви повинні були зробити в перший день, коли сіли в це приміщення,

– заявив народний депутат Сергій Соболєв.

Пояснень, що відбувається між цими двома антикорупційними органами та що це за сварки в них останнім часом, присутні також не почули. Лише окремі фрази, що все гаразд, і вони продовжують надалі разом працювати. Адже це ніяк не заважає роботі і подальшій їхній антикорупційній діяльності в Україні.

Не потрібно зараз спекулювати фіктивнии конфліктом, як це хтось хоче подати в парламентській залі і давайте повернемося до позитивної розмови та до створення Антикорупційного суду,

– зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Головного запитання, яке хотіли почути депутати, вони так і не отримали. Зокрема, це мало бути питання про те, що все таки відбувається в національному Антикорупційному бюро та спеціалізованій Антикорупційній прокуратурі.