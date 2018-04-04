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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

За три роки війни внаслідок вибухонебезпечних предметів в Україні загинули 2558 цивільних

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Навіть плюшевий ведмедик у зеленій лісопосадці може стати летальною знахідкою, особливо в зоні бойових дій. Ворог може замінувати практично будь-що. Але якщо військові навчені розпізнавати вибухівку, то цивільні можуть легко стати жертвами. 4 березня у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, започаткований Організацією Об'єднаних Націй.

З початком російської агресії на сході нашої держави, ця тема стала в Україні як ніколи актуальною. Спеціалісти кажуть, що не лише для жителів прифронтових районів.

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"Саперів часто порівнюють із митцями, тому що вони дуже креативні. Загинути, чи бути пораненим не лише від міни, котра схожа на неї ж. У зоні небезпеки не можна відкривати навіть книжки, або змінювати положення ось такої небезпечної на перший погляд пелюстки", – розповів кореспондент Олексій Годзенко.

Небезпеку, особливо для людини непідготовленої, може становити практично будь-що. Бо замінувати можна різні предмети. Якщо це ще й боєприпас, то сила руйнації може збільшитись. Проте, найпопулярнішою вибухівкою для встановлення пастки все ж є граната. Досвічений сапер Сергій каже: найгірше, що ви можете зробити – уявити себе американським морпіхом з бойовика й намагатись самостійно знешкодити вибухівку.

Не обов'язково їх висмикувати. От на даному прикладі, можна просто перерізати цей дріт – і ця граната спрацює. Граната може висіти на гілці дерева. Під своєю вагою вона навіть не вибухне. Але, якщо зачепити цю гілку, граната впаде і спрацює,
– прокоментував головний сержант-інструктор інженерно-саперного взводу Сергій Вяткін.

При виявленні чогось потенційно небезпечного на мирній землі і, тим паче, в районі бойових дій треба одразу повідомити будь-кого з силовиків. За можливості, обережно помітити небезпечну ділянку.

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"Наприклад, викласти якусь правильну геометричну фігуру з камінчиків, з гілочок, або стрілочку якусь там, можна прив'язати шарф, рукавичку, футболку, шапку", – додав Вяткін.

Із початком російської агресії на сході, Україна стала однією з найбільш забруднених вибухівкою країн. І кількість жертв серед цивільних вражає.

В нашій державі загинуло 2558 цивільних осіб. З них 2016 – дорослих, і 242 – дітей. Це тільки кількість тих осіб, які загинули внаслідок вибухонебезпечних предметів,
– запевнив начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров.

Щоб хоч якось змінити цю ситуацію, нашій державі допомагають міжнародні місії гуманітарного розмінування. Позначають небезпечну територію та відшукують вибухівку. Далі за справу беруться військові сапери. У них і спецобладнання, і досвід, і роботи-сапери.

"Він може розмінувати саморобні вибухові пристрої, знешкодити. Потім знешкодити звичайні пристрої. Тобто, ТМ, ПМ. Також він може перевозити лінії, розгортати. Як кажуть, зберігає життя людини", – стверджує військовий сапер Микола Пувшук.

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Про саперів кажуть: вони помиляються лише один раз. Насправді, таке можна сказати про будь-яку людину, котра стикається із вибухівкою. Тож, у країні із високим рівнем терористичної загрози, яка воює, мінімальні правила безпеки треба знати усьому населенню.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі війна Зброя Жертви Вибух
Джерело: 24 Канал
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