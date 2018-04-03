Танкісти показали, на що здатні: на Донбасі провели видовищні навчання

Масові навчання екіпажів важкої техніки провели команди десантників, морпіхів, механізованих і танкових бригад. Загалом було дев'ять учасників.

На полігоні брали участь в навчаннях з десяток танків. Дощі перетворили полігон на суцільне місиво.

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"Виконується завантаження боєприпасів, підготовка машини до застосування. В подальшому вони виконують команду до бою. За цією командою вони переводять машину із похідного в бойове положення і готуються до стрільби. Після цього виконують безпосередньо вправу", – розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій Дорожкін.

На коротших дистанціях працюють з танкових кулеметів. Потім танкові пари - змінюються. І все відбувається по колу.

Як пройшли навчання – дивіться у сюжеті.