18:52
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Олексій Чибісов

Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників

1051
Українські ДРГ існують
Українські ДРГ існують / miaistok

Довго чекав, доки можна буде про це розповісти, і ось. Насолоджуйтесь. Про бездоганну роботу наших розвідників, які не тільки покрошили окупантів, але й наробили великого кіпішу у рядах російських військ на Донбасі.

Сталася ця цікава історія на одному з блокпостів "ДНР". Точну геолокацію не дам – секретні дані, а от час назву: у минулу п'ятницю, до вступу у силу фейкової домовленості із росіянми про перемир'я.

Читайте також: Росіяни переходять на новий формат окупації Донбасу – як це вплине на Україну

Отже, що мали наші військові перед спецоперацією? Блокпост терористів, який було розташовано за всіма стратегічними правилами, ну дуже заважав українським захисникам, то ж їм потрібно було натякнути на те, щоб його перенесли.

У ніч на п'ятницю група українських розвідників стежила за бойовиками, що тусили за бетонними плитами блокпосту. Терористи пили, кололися та розважалися. Коли ж ДРГ підійшла до позицій ворога, виявилося, що чергувати залишився лише один місцевий колаборант, який був… глухим, та, звісно, взагалі не чув ніякого шерхоту. Його поплічники лежали у наркотичному та алкогольному угарі та взагалі не здогадувалися, що зараз щось буде.

Що зробили українці? Закидали терористів гранатами та пішли геть, бо далі робити взагалі нема чого було, оскільки черговий звалився із пораненням, а єдиний, хто прокинувся та вийшов на невеличкий майданчик між бетонними плитами, теж став "трьохсотим". І лише після цього терористи хоч якось прийшли до тями. Із криками "укропи!" вони почали не дивлячись стріляти навколо себе, зачепили кілька позицій своїх же приспішників, які сиділи неподалеку у лісосмузі та забезпечували блокпост прикриттям. То ж, офіційно поранених у наслідок цього "бою" серед бойовиків лише два. Один із них, той, що прокинувся першим, важкий. Не підтверджених втрат значно більше. Кажуть, двох росіян пристрелили свої ж.

Звісно, це показова спецоперація наших розвідників, оскільки бійці зробили все настільки круто, що навіть контакту із супротивником не було. Більше того, наслідки цього "зіткнення" колосальні. По-перше, про фіаско дізнався російський генерал "Купол", який керує військами на окупованій території Донецької області. По-друге, почався великий скандал серед підрозділів ЗС РФ та місцевих, які до них приєдналися.

Генерал викликав до штабу нижчих за статусом офіцерів та розвалив їх за глухого чергового, п’яниць та наркоманів, а також за відсутність засобів індивідуального захисту (лише один із двох підтверджених поранених був у бронежилеті).

Після цієї п'ятничної операції росіяни фактично почали "нагинати" підрозділи на передовій – інспектують, документують, погрожують розстрілами. Щось там кажуть про те, що кожен терорист має мати бронежилет та каску, хоча самі ж влаштовували розпродаж того спорядження, що надсилали їм з Росії.

Звісно, рядові, яких розвалюють через блискучі дії нашої ДРГ, взагалі незадоволені реакцією командування: мало того, що українські розвідники можуть з'явитися із нізвідки, завдати потужного удару та спокійно покинути місце диверсії, так ще й штабні пацюки масла у вогонь підливають своїми доганами та вимогами.

Читайте також: Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини України Новини політики війна Війна на Донбасі Публікації Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
сьогодні, 18:01 Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
448
Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
сьогодні, 17:51 Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
7166
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук