Днями генералісімус Захарченко, чи як там себе називає дрібний бізнесмен-сантехнік, розповів досить цікаві речі про те, як російсько-терористичні війська здобули перемогу над ЗСУ.

Мова йшла лише про моральний дух наших армійців, хоча, звісно, якби курляйтера запитали про військові досягнення, він би розповів байки про мільярди полонених та капітуляцію Штатів у війні із "динири". Все, як в Оруела.

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Знаю, що багацько російських пропагандистів читають цей блог, як і працівники МДБ, то ж ви там передайте неповажному громадянину України Сашкові Захарченко, щоб після традиційної вечері в улюбленому ресторані "Пушкін" він подумав про свою лиху долю та зробив висновки.

По-перше, про те, що станеться із ним, коли раптом "морально розгублені" бійці ССО, або бригади ЗСУ зайдуть до Донецька. Серед них чимало жителів Донеччини, які відчувають найпалкішу любов до ватажка терористичного квазіутворення. Ні, вони не вбиватимуть, бо ти є цінним свідком. Але кілька хвилин наодинці із затятими "укропами-зрадниками Донбасу" гарантовані. Без застережень від СБУ та карної відповідальності.

Потім буде СІЗО, де, цілком ймовірно, ти, "новорос" зустрінешся із зеками, яких "влада" "ДНР" кинула напризволяще, як Путін своїх громадян.

Але ж перед цим майже гарантована зустріч із Русланом Оніщенко у Лук'янівському слідчому ізоляторі. Тим самим, який був комбатом "Торнадо" та сидить за те, що катував бойовиків.

Нормальні перспективи, колаборанте? Чи ти втекти збираєшся, як Плотницький? Але, навіть, якщо так станеться, Росія тебе завжди кине, а відповідати за всі злочини коли-небудь доведеться навіть нелюдям, які значно вище за статусом, аніж ти.

А що ж стосується морально-психологічного стану українських військових, то він, принаймні на передовій, достатньо бойовий, щоб загнати росіян до Кубані. І якщо й є якісь незадоволення, то тільки тим, що ми не йдемо у наступ. Ну от важко солдатові зрозуміти, що він день у день повинен ризикувати життям, аби в тилу накопичували сили для протидії окупантам. Тим важче тім, хто несе службу подалі від лінії фронту. Але ж то нюанси.

Краще б ти, Захарченко, розповів, яка кількість штиків у російському війську взагалі не розуміє, чого їх привезли "на цей клятий Донбас, де живуть лише укри". Ото була б весела історія.

Подивись на кількість дезертирів та алкашів-наркоманів, яких шукають патрулі МДБ. Розберися із ненавистю росіян до таких, як ти українців, що зрадили Батьківщину, та пішли воювати за криваві кремлівські гроші.

Не можеш? І не намагайся. Не вдасться. Ти завжди будеш "укром" для росіян, навіть для твого кума Суркова. Або він спілкується із тобою, як із рівним, коли потрібно щось зробити, що тобі не подобається?

І фейл із Надюхою Савченко та Рубаном свідчить про те, що легалізуватися в Україні аж ніяк не вдасться. Така доля в колаборантів-зрадників.

І, як би там не було, Росія вже програла війну проти України, і ви всі про це прекрасно знаєте.

Нашу націю останніми роками не зламали ані дві революції, ані вторгнення тих, хто так довго вдавав себе за "братів" – твоїх друзів-росіян. І ти вважаєш, що здатен хоч якось вплинути на моральний дух гордого народу, який суто принципово згоден загинути, аби не діставатися ворогові?

В якого волонтери не дивитимуться на те, як горять чиїсь діти. Нічого подібного! Доки ти боїшся зайти до ліфту, який досить стрьомно виглядає, наші військові забирають черговий населений пункт, який твої росіяни начебто контролюють. Ось така в тебе "перемога". І в твоїх приспішників – російських офіцерів та кураторів – така ж.

Всіх знайдуть, всі сидітимуть, або закінчать життя як тий самий Жилін, котрого дістали навіть у Москві.

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