Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"

У четвер, 22 березня, курляйтер-Захарляйтер, який з десяток разів брав аеропорт, захоплював Лондон та доходив до Львова, у дусі ведучого погоди розповів про те, що "Україну чекають серйозні зміни, не виключено заснування "Харківської народної республіки"".

З одного боку, що може взагалі розповісти цей балабол? Але з іншого Захарченко – донецький Жириновський, який нерідко несе те, що в Путіна на думці.

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Звісно, українцям сприймати всерйоз заяви якогось там очільника окупаційної адміністрації Донеччини не варто. Однак для СБУ це означає необхідність провести серйозну, хоча й буденну для них роботу. Зробити все за донецьким сценарієм, коли міліція/поліція переходять на сторону терористів, а кілька тисяч місцевих люмпенів разом із товпою залетних росіян захоплюють ХОДА та проголошують себе "депутатами", кремлівські свині вже аж ніяк не можуть.

А от здійснити кілька терактів та привезти ідейно ватних або просто зрадофілів можна із легкістю. І ні до чого доброго це не приведе, бо, наприклад, в Одесі знають, до чого може призвести велика кількість заряджених ненавистю людей на одному квадратному метрі із російськими спецслужбістами або агентами у ролі детонатору. Знають про це й харківчани, то ж діятимуть у випадку якихось мітингів зовсім не аваківські підлеглі, а прості українці.

І що ми матимемо? Відлупцьованих дегенератів (це, безперечно, плюс), які чекають не дочекаються, коли Путін введе, та, із великою долею вірогідності, постраждалих патріотів. У сукупності із дуже зручною для російської пропаганди картинкою – це суцільне фіаско, адже для того, щоб керувати товпою людей, яким все рівно, що підривати, Верховну Раду, чи Кремль, це немов спущений ручник на автівці – штовхнеш та поїде.

А для створення хаосу достатньо зовсім малого – звести на вулиці одного міста необхідну кількість, наприклад, готових боротися із чинною владою, а потім, поступово підміняючи поняття, керувати ними. Хіба не так? Та ж сама Савченко перед голосуванням фактично проводила про паралелі між Порошенко та Путіним та казала про те, що із великим задоволенням зробила б теракт ще раніше, якби не мирні працівники ВР та журналісти. При цьому ж на задокументованих доказах проти неї є сказана нардепом фраза про те, як потрібно гатити по центру Києва задля хаосу.

І хто, по-вашому, Савченко? Завербована, чи ідейна зрадофілка? А в чому різниця між цими поняттями, якщо мова йде про знищення України як такої, та якщо їй просто лили до вух те, що вона хотіла почути.

Звісно, можна навести контраргумент улюбленою фразою ненависників Порошенка про "а то Путін нападе? Так він вже напав". Але, почекайте, хіба змова із ворогом для зміщення свого ж лідера то не зрада?

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Втім, мова взагалі не про це. На жаль, у кожному українському місті є багато адептів "русского мира", як і цілком ідейних патріотів, які вірять популістам.

Перші вже давно висять на гачку у своїх чи то кураторів, чи то психологів, та можуть бути активовані (на власні очі бачив, як за одну ніч товпа фактично завезених роззяв перетворилася на нападників на будь-яку ціль), коли заманеться.

Інших – досить легко заманити на вулицю слоганами, які вони хочуть чути.

І від вдалого поєднання цих двіжів може статися неконтрольоване. Від масштабної битви до об’єднання двох, здавалося б, протиборчих таборів, що поступово проявлять себе. Варто лише зробити все так, щоб розум почав сприймати нову реальність як належне. А потім з того ж самого Бєлгорода підтягнеться "допомога".

Цей сценарій виглядає невірогідним, однак, хто з читаючих цей текст повірив би у війну із Росією ще років п'ять-вісім тому?

Українці, усвідомте, ми реально воюємо із небезпечним ворогом, який ще не нападав у всю міць. Він намагається будь-яким чином нас розділити, розсварити та зіткнути. Застосовує язикові, релігійні, географічні та політичні питання, взагалі будь-які, за які може зачепитися.

Фактично аж ніяк заснувати "ХНР" у ворога не вийде, однак зіштовхнути українців, підігріваючи це ззовні – легко. А чим це скінчиться, хто знає.

Однак зовсім не випадково звучать слова Захарченка про створення нової "республіки" у день затримання Савченко та кількох завербованих росіянами агентів, серед яких працівник поліції. Вороги вивчають нас, готуються, а коли вдарять, не відомо. Треба бути готовими завжди.

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