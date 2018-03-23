"Здай документи командиру": проросійські бойовики на Донбасі продовжують безпрецедентну акцію

Російсько-окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях Сходу України почали масово вилучати паспорти у бойовиків. Перш за все це стосується так званих "іхтамнєтів", які мають громадянство Росії, а також громадянство інших країн СНД.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр Штабу АТО з посиланням на дані розвідки.

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Умови акції прості: до ранку 22 березня такі бойовики були зобов’язаними здати всі документи, що можуть прямо або неопосередковано підтверджувати участь "громадян співдружності" у воєнному конфлікті на Донбасі. Рішенням командирів 1 та 2 армійських корпусів російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорти, договори, водійські посвідчення та банківські картки. У разі відмови від добровільної участі в акції на непокірних чекає ганебне звільнення й депортація на батьківщину,

– підкреслюють українські військові.

Як іронічно зауважили у Штабі, як гарантовану заохочувальну відзнаку кожен бойовик отримує квиток на безкоштовну кремацію, або ж два квадратних метри землі з номерною табличкою на просторах Ростовської області.

"Це вже не перша подібна акція на теренах псевдореспублік. Вони проводяться із певною періодичністю і, як правило, після затримання українськими військовими чергового бойовика із російською пропискою. Акції вже проходили після затримання російських громадян Агєєва та Покусаєва. Як і попередні, нинішню проведено відповідно до вказівки Генерального штабу ЗС РФ. За її перебігом та дотриманням правил усіма учасниками наглядали арбітри з ФСБ. Такий суворий контроль не випадковий, адже бойовики не надто воліють прощатися із документами. Усі вони є свідомими того, що їхні справжні посвідки є єдиною можливістю дістати квиток на потяг у зворотній бік", – констатується у дописі.