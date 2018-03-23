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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

"Сдай документы командиру": пророссийские боевики на Донбассе продолжают беспрецедентную акцию

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Пророссийские боевики на Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе / EPA

Российско-оккупационные войска на временно оккупированных территориях Востока Украины начали массово изымать паспорта у боевиков. Прежде всего это касается так называемых "ихтамнетов", которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран СНГ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

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Условия акции просты: до утра 22 марта такие боевики были обязанными сдать все документы, которые могут прямо или неопосредствовано подтверждать участие "граждан содружества" в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск, сдаче подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину,
– подчеркивают украинские военные.

Как иронично отметили в штабе, как гарантированную поощрительную награду каждый боевик получает билет на бесплатную кремацию, или же два квадратных метра земли с номерной табличкой на просторах Ростовской области.

"Это уже не первая подобная акция на территории псевдореспублик. Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской. Акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева. Как и предыдущие, нынешний проведена в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с документами. Все они осознают, что их настоящие документы являются единственной возможностью получить билет на поезд в обратную сторону", – констатируется в заметке.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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