Украинец рассказал, сколько платили за службу в российских оккупационных силах

В четверг, 22 марта, военнослужащие Вооруженных Сил Украины выполняли задание на первой линии обороны и задержали очередного боевика российско-оккупационных войск.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

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"Задержали очередного боевика российско-оккупационных войск Толкущего Романа Викторовича, 1979 года рождения, уроженца Енакиево", – говорится в сообщении.

Боевик не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы и попытки заработать денег.

Перед этим, в 2012 году, мужчина рассчитался со своего основного места работы и уехал в Москву.

Все кричали – идем, воевать нужно. Так я пошел. Начали платить деньги – 360 долларов. Пришел – меня сразу взяли. 2 мотострелковый батальон, 6 рота, первый взвод, 2 отделение. Оператор-наводчик БМП-11. Я не думал, что все так надолго затянется,

– отметил мужчина.

К слову, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами.