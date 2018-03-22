Українець розповів, скільки платили за службу в російських окупаційних силах

У четвер, 22 березня, військовослужбовці Збройних Сил України виконували завдання на першій лінії оборони та затримали чергового бойовика російсько-окупаційних військ.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

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"Затримали чергового бойовика російсько-окупаційних військ Толкущего Романа Вікторовича, 1979 року народження, уродженця Єнакієвого", – йдеться у повідомленні.

Бойовик не мав будь-яких політичних вподобань. За зброю взявся восени 2014 року через відсутність роботи та намагання заробити грошей.

Перед цим, у 2012 році, чоловік розрахувався зі свого основного місця роботи і поїхав до Москви.

Всі кричали – йдемо, воювати потрібно. Так я пішов. Почали платити гроші – 360 доларів. Прийшов – мене одразу взяли. 2 мотострілецький батальйон, 6 рота, перший взвод, 2 відділення. Оператор-навідник БМП-11. Я не думав, що все так надовго затягнеться,

– зазначив чоловік.

До слова, співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили в Одесі міжнародного оператора телефонного зв'язку на співпраці з російськими спецслужбами.