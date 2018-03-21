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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Українську компанію підозрюють у співпраці з проросійськими бойовиками

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Обшук у вінницькій компанії
Обшук у вінницькій компанії / Фото з вільних джерел

Співробітники Служби безпеки України заблокували фінансові операції з тимчасово окупованими територіями. Одна з вінницьких комерційних структур забезпечувала приймання платежів з РОS–терміналів, які функціонують у так званих "ЛДНР" та тимчасово анексованому Криму, а також з інтернет-ресурсів небанківських фінустанов.

Про це інформує прес-центр СБУ.

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ІТ-компанія здійснювала безпосередню технічну підтримку та обслуговування серверів, залучені у протиправній діяльності. Вони, зокрема, забезпечували прикриття незаконного механізму через використання процесингової системи як технологічної прокладки між терміналами тіньового ринку послуг та іншим процесинговим сервісом.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документацію із доказами нелегальної діяльності платіжної системи, жорсткі диски, ноутбуки, комп’ютери, на яких може міститися інформація в електронному вигляді.

Працівники СБУ не відключали та не вилучали сервери. Після проведення перевірок всю техніку повернуть власникам.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Обшук у вінницькій компанії
Обшук у вінницькій компанії

До слова, співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Двоє чоловіків шукали "клієнтів" у кримінальному середовищі.

Теги: Кримінальні новини Вінниця СБУ Тероризм
Джерело: 24 Канал
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