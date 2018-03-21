Украинскую компанию подозревают в сотрудничестве с пророссийскими боевиками
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали финансовые операции с временно оккупированными территориями. Одна из винницких коммерческих структур обеспечивала прием платежей с РОЅ–терминалов, которые функционируют в так называемых "ЛДНР" и временно аннексированном Крыму, а также из интернет-ресурсов небанковских финучреждений.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Читайте также: В Одессе задержали международного телефонного оператора, который сотрудничал с ФСБ России
IТ-компания осуществляла непосредственную техническую поддержку и обслуживание серверов, привлеченных к противоправной деятельности. Они, в частности, обеспечивали прикрытие незаконного механизма через использование процессинговой системы как технологической прокладки между терминалами теневого рынка услуг и другим процессинговым сервисом.
Во время обыска правоохранители изъяли документацию с доказательствами нелегальной деятельности платежной системы, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, на которых может содержаться информация в электронном виде.
Работники СБУ не отключали и не изымали серверы. После проведения проверок всю технику вернут владельцам.
Правоохранители открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Обыск в винницкой компании
К слову, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Двое мужчин искали "клиентов" в криминальной среде.