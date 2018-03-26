Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів

Граючи у "республіку", верхівка окупаційної влади, як і їх маріонетки, постійно вигадують нові способи здерти побільше грошей із мирних мешканців.

То перехід на номерні знаки окупованої Донеччини, то збільшення цін, поєднане із забороною на виїзд до підконтрольних Києву міст, де всі товари коштують у рази дешевше. Махінація із монополізацією мобільного зв’язку, податок на худобу – перелічити всі фінансові злочини "влади" по відношенню до "народу Донбасу" можна дуже довго. Однак кожного разу, коли здається, що вже нічого нового ані курляйтер, ані його дружок Ташкент, не вигадають, вони видають чергові накази чи пишуть нові "закони", від яких взагалі дурно стає.

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Цього разу мова піде про автоцивілку – обов’язкове у всьому світі страхування машин. Ті ж, хто засідає у "парламенті" динири, кажуть, що мріють жити, як у Росії. А якщо там автострахування є неухильним, то чому ж у "республіці" має бути не так? І правда, чому. За задумками прокремлівських колаборантів, на непідконтрольну Києву територію десь до травня запустять одну єдину російську страхову фірму. Нащо ж конкурентів плодити?

З кожної автівки хочуть збирати від тисячі до п’яти тисяч рублів за поліс, який діятиме рік. А далі – найцікавіше. От зайдіть на будь-який сайт будь-якої страхової компанії, прочитайте типовий договір. Знайшли строчки про форс-мажорні обставини та війну? А тепер складіть один до одного, про які виплати може йти мова, якщо у "республіці" з травня 2014-го діє військовий стан, який за їх "конституцією" має вищу "юридичну" силу у порівнянні із будь-якими іншими "законами".

Знаєте, що це означає? Якщо ви мешкаєте, наприклад, у Донецьку, та, не дай Бог, потрапите у ДТП через власну провину, "ДНР" вас захистить від страхових виплат. Платитимете із власної кишені. А якщо станеться, що у вас влетять терористи, взагалі ще й їм машину полагодите. Такі традиції.

Таким чином, продавати в окупованому Донецьку будуть не страхові поліси, а юридичний нонсенс – адже в будь-якому договорі, особливо в страховому, військовий стан є залізобетонним форс-мажором, що звільняє сторону-платника від взятих зобов'язань. І це робить автоцивілку у "ДНР", як і будь-яку страховку взагалі, надприбутковим бізнесом.

Через відсутність даних про кількість машин на окупованій території порахувати навіть більш-менш точно дуже важко, але давайте просто прикинемо. Вбиті ВАЗи, які за останні чотири роки на Донбас звозили з Ростовської області тисячами, можна застрахувати по тисячі рублів за один. За 5 тисяч машин страхова компанія отримає п’ять мільйонів. Заберемо з цього 1-2 тисячі рублів за тиражування такої кількості полісів, та отримаємо чистий прибуток фірми. Ніяких виплат ніхто нікому та ніколи не поверне.

Скільки авто на окупованій Донеччині? Сотні тисяч. І при цьому більшість взагалі іномарки, які власники купили ще до війни, а бойовики – не віджали. Але ж є й нові придбання.



Найдорожчий позашляховик у світі – Bentley Bentayga в окупованому Донецьку

Це просто колосальні гроші, які зберуть лише за рахунок нового "закону" та завдяки бажанню росіян та верхівки псевдоутворення косити бабло без зупинки. І підуть вони, звісно, лише фактичним власникам компанії – Захарченку, Тимофєєву, Суркову та іншим ватажкам російських терористичних угрупувань. Ні про які бюджети навіть мови не йде, навіть, якщо компанію зроблять "республіканською".

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