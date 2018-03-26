17:27
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Олексій Чибісов

Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів

496
На окупованих територіях Донеччини змушують змінювати українські номери
На окупованих територіях Донеччини змушують змінювати українські номери / ukranews.com

Граючи у "республіку", верхівка окупаційної влади, як і їх маріонетки, постійно вигадують нові способи здерти побільше грошей із мирних мешканців.

То перехід на номерні знаки окупованої Донеччини, то збільшення цін, поєднане із забороною на виїзд до підконтрольних Києву міст, де всі товари коштують у рази дешевше. Махінація із монополізацією мобільного зв’язку, податок на худобу – перелічити всі фінансові злочини "влади" по відношенню до "народу Донбасу" можна дуже довго. Однак кожного разу, коли здається, що вже нічого нового ані курляйтер, ані його дружок Ташкент, не вигадають, вони видають чергові накази чи пишуть нові "закони", від яких взагалі дурно стає.

Читайте також: Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"

Цього разу мова піде про автоцивілку – обов’язкове у всьому світі страхування машин. Ті ж, хто засідає у "парламенті" динири, кажуть, що мріють жити, як у Росії. А якщо там автострахування є неухильним, то чому ж у "республіці" має бути не так? І правда, чому. За задумками прокремлівських колаборантів, на непідконтрольну Києву територію десь до травня запустять одну єдину російську страхову фірму. Нащо ж конкурентів плодити?

З кожної автівки хочуть збирати від тисячі до п’яти тисяч рублів за поліс, який діятиме рік. А далі – найцікавіше. От зайдіть на будь-який сайт будь-якої страхової компанії, прочитайте типовий договір. Знайшли строчки про форс-мажорні обставини та війну? А тепер складіть один до одного, про які виплати може йти мова, якщо у "республіці" з травня 2014-го діє військовий стан, який за їх "конституцією" має вищу "юридичну" силу у порівнянні із будь-якими іншими "законами".

Знаєте, що це означає? Якщо ви мешкаєте, наприклад, у Донецьку, та, не дай Бог, потрапите у ДТП через власну провину, "ДНР" вас захистить від страхових виплат. Платитимете із власної кишені. А якщо станеться, що у вас влетять терористи, взагалі ще й їм машину полагодите. Такі традиції.

Таким чином, продавати в окупованому Донецьку будуть не страхові поліси, а юридичний нонсенс – адже в будь-якому договорі, особливо в страховому, військовий стан є залізобетонним форс-мажором, що звільняє сторону-платника від взятих зобов'язань. І це робить автоцивілку у "ДНР", як і будь-яку страховку взагалі, надприбутковим бізнесом.

Через відсутність даних про кількість машин на окупованій території порахувати навіть більш-менш точно дуже важко, але давайте просто прикинемо. Вбиті ВАЗи, які за останні чотири роки на Донбас звозили з Ростовської області тисячами, можна застрахувати по тисячі рублів за один. За 5 тисяч машин страхова компанія отримає п’ять мільйонів. Заберемо з цього 1-2 тисячі рублів за тиражування такої кількості полісів, та отримаємо чистий прибуток фірми. Ніяких виплат ніхто нікому та ніколи не поверне.

Скільки авто на окупованій Донеччині? Сотні тисяч. І при цьому більшість взагалі іномарки, які власники купили ще до війни, а бойовики – не віджали. Але ж є й нові придбання.


Найдорожчий позашляховик у світі – Bentley Bentayga в окупованому Донецьку

Це просто колосальні гроші, які зберуть лише за рахунок нового "закону" та завдяки бажанню росіян та верхівки псевдоутворення косити бабло без зупинки. І підуть вони, звісно, лише фактичним власникам компанії – Захарченку, Тимофєєву, Суркову та іншим ватажкам російських терористичних угрупувань. Ні про які бюджети навіть мови не йде, навіть, якщо компанію зроблять "республіканською".

Читайте також: Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Гроші Публікації Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сьогодні, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 494
Пожежа в Кемерово у ТЦ
сьогодні, 16:08 Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії
903
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сьогодні, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 820
Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
сьогодні, 15:45 Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
572
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сьогодні, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 1865
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук