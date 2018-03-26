Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"

Показ записаних СБУ розмов Надії Савченко допомагає краще усвідомити, як нам виграти у цій Війні за Незалежність.

Перше – не дозволяти собі забувати, що ми у цій Війні. Ми атаковані Росією – вічним хижаком. Поневолення інших народів – це частина російської національної ідеї "бєдниє, на вєлікіє". І тому Кремль не може зупинитися і не зупиниться.

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Він організовує зухвалі спецоперації у багатьох країнах світу – від роздмухування кривавої громадянської війни у Сирії, до спроб визначати результати виборів у Сполучених Штатах і показових страт свої втікачів у Великій Британії. В нашій країні Росія організовує і громадянську війну, і показові теракти, і вплив на результати президентських та парламентських виборів. І тому кожна родина, кожна людина у небезпеці, поки ми не виграємо Війну за Незалежність.

Розуміння цього накладає на кожного з нас особливі обов’язки. Це друге. Всередині України ми можемо і маємо сперечатися, обурюватися, висловлювати незгоду. Але ми не маємо право ані не секунду забувати про великі угруповання російських військ на нашому північному, південному та східному кордонах, не говорячи вже сили окупантів у Криму та на Донбасі.

Плюс російську агентуру в СБУ, Генштабі, Адміністрації Президента, Уряді та у Парламенті. Я інколи сумно кажу у Верховній Раді, що в нас немає п’ятої колони Кремля, в нас є п’ять колон Кремля. Спробуйте провести закон про запровадження віз чи обмеження закупівлі товарів та послуг в країни, яку ми з великими боями, на четвертий рік війни офіційно визнали агресором.

І третє – найголовніше. Розуміючи всі напрямки гібридного наступу Кремля на нашу свободу, нам важливо самим не перетворитися росіян. Не дозволяти керівництву державу прикривати війною топ-корупцію. Безкарне і безмежне обкрадання своїх громадян – це насправді ж і є "русскій мір". Оголошення зрадником кожного, хто критикує ту саму корупцію – це теж "русскій мір".

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Обдурювання громадян пафосними промовами, спробами контролювати журналістів та скупкою постів та коментарів у соціальних мереж – це "русскій мір". Ми – кожен на своєму місці і всі разом як суспільство – маємо творити європейську Україну. З критичним ставленням до всіх політиків, із вмінням контролювати їхні рішення, декларації та зв’язки.

Зі справжнім правосуддям, який ми маємо почати утворювати з Антикорупційного суду якраз для засудження топ-корупціонерів. Це буде по-європейські. Із законом, який буде однаково діяти і для Президента, і для депутатів як з правлячої коаліції, так і з опозиційних партій – для всіх без виключення громадян.

У європейській Україні обов’язково має бути захищене право на мирні зібрання, на свободу думки та висловлювань. І наші майбутні перемоги над ФСБ, російськими військами та найманцями напряму залежать від того, як швидко в нас виходитиме така країна вільних громадян із вільними бізнесом та тотально підконтрольними суспільству посадовцями.

Головне, щоб кожен з нас вважав, як один французський король: "Держава - це я".