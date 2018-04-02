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Олексій Чибісов

Росіяни переходять на новий формат окупації Донбасу – як це вплине на Україну

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Військами ЗС РФ на Донбасі керуватимуть не у штабах
Військами ЗС РФ на Донбасі керуватимуть не у штабах / РБК

Як Україна готується до зміни формату протистояння на Донбасі, так і окупанти намагаються продовжити життя своїм квазіреспублікам, залишаючись при цьому у режимі "ихтамнет".

З 1 квітня окупанти почали жити по-новому.

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Для цього останні два тижні терористи сиділи на казарменому стані, а командирів не випускали зі штабів, змушуючи підписувати документ за документом.

Росіяни хочуть змінити майже все: витіснити місцевих з офіцерських посад, перевести свої підрозділи на Донбасі на роботу у режимах секретності, щоб хоч якось контролювати витоки даних про окупаційну армію в Україні. Для цього російським терористам забороняють користуватися соціальними мережами. Підписи під папірцями, де сказано, що ніхто з рядових не запостить зайву світлину, поставили всі ротні. Вони ж і контролюватимуть сторінки своїх підлеглих.

Але це не все. Якщо раніше ситуацією на фронті керували російські генерали зі штабів Донбасу, то тепер уся документація та усі планування дій окупаційних військ проходять через міністерство оборони РФ. Документацію та звітність штабісти з Донбасу вже відправляють до Ярославля, а звідти отримують нові накази.

Більше того, вже 10 квітня у Кремлі запланували перевести усіх військових на нові телефонні номери із кодом країни +7, тобто Росії. Стаціонарний зв’язок, як кажуть, вже налаштовують повним ходом – оновлюють обладнання та програмне забезпечення. Стверджують, що телефони мобільних командування ЗС РФ на Донбасі починатимуться з +7 918. Це відповідає російському МТСу.

А що зміниться у особового складу найманців, кадровиків та місцевих бойовиків, які воюють за ідеї Путіна?

По-перше, їх змусять дати присягу Росії.

По-друге, проведуть ретельні кадрові чистки серед "офіцерів", то ж фактично усіх керівників терористів розжалують до рядових. Можливо, медальки дадуть.

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А от росіян та місцевих, які пробилися до так званого "вищого командного складу" терористичних військ, переатестують на рівні військового округу. Керувати ним буде генерал-полковник (прізвище поки не назву, але ті, кому воно потрібно, знають).

Доречі, змінюється й економічна складова життя "республік". Туди заходить "Сбербанк", хоча й неофіційно. Працівники "республіканського банку" вже ходять по роботі із зеленими галстуками, які є фішкою російської фінансової установи. Донбас підключатимуть до економічної системи РФ із усіма витікаючими.

Що це означає для України?

Та нічого доброго, хіба ж можна взагалі від росіян хоч чогось не поганого чекати.

По-перше, зберегти такі зміни в таємниці у них не вийде, то ж про скачок у якості мобільного зв’язку, можливість отримувати та робити грошові перекази у Росію та з неї, отримувати виплати через фінансову систему РФ, все це робить окупацію більш міцною.

Що ж стосується військового значення цих змін, то вони також, на жаль, не обіцяють нам нічого хорошого.

Звісно, орки залишаться такими ж, який би прапор вони не несли. Так само бухатимуть, ширятимуться та гвалтуватимуть. Однак після зміни командного складу окупаційні війська істотно посиляться, навіть із зеками в окопах.

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Україна – Росія війна
Джерело: 24 Канал
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