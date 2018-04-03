Танкисты показали, на что способны: на Донбассе провели зрелищные учения

Массовые учения экипажей тяжелой техники провели команды десантников, морпехов, механизированных и танковых бригад. Всего было девять участников.

На полигоне участвовали в учениях с десяток танков. Дожди превратили полигон в сплошное месиво.

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"Выполняется загрузка боеприпасов, подготовка машины к применению. В дальнейшем они выполняют команду к бою. По этой команде они переводят машину из походного в боевое положение и готовятся к стрельбе. После этого выполняют непосредственно упражнение", – рассказал военнослужащий ВСУ Сергей Дорожкин.

На коротких дистанциях работают из танковых пулеметов. Затем танковые пары – меняются. И все происходит по кругу.

Как прошли обучение – смотрите в сюжете.