Путін шукає вихід по Донбасу, – російський опозиціонер

Заява глави Кремля щодо перемир'я на Донбасі – спроба змінити напрямок, у якому розвивається ситуація на сході України.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий у коментарі "Апострофу".

"Малоймовірно, що Путін змінить свої підходи. Тут скоріше діє бажання максимально обдурити і послабити увагу Заходу. Тиск Заходу дуже серйозний і сильний. Нехай це і символічні жести, але схоже, що в Кремлі почали їх розуміти. Тобто, це відсутність рукостискань і так далі", – зауважив Боровий.

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За словами Борового, Путін не буде слухати жодних діалогів щодо повернення окупованого Криму. Поки Москва не заявить про початок звільнення захоплених територій, доти зміни курсу по Донбасу не відбудеться.

До цього моменту всякі слова про готовність до переговорів – це лише заяви про готовність до переговорів, і з цього не випливає, що самі переговори приведуть до якогось позитивного результату або зниження градуса протистояння,

– зауважив політик.