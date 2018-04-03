Путин боится и ищет выход по Донбассу – российский оппозиционер

Заявление главы Кремля о перемирии на Донбассе – попытка изменить направление, в котором развивается ситуация на востоке Украины.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии "Апострофу".

"Маловероятно, что Путин изменит свои подходы. Здесь скорее действует желание максимально обмануть и ослабить внимание Запада. Давление Запада очень серьезное и сильное. Пусть это и символические жесты, но похоже, что в Кремле начали их понимать. То есть, это отсутствие рукопожатий и так дальше", – отметил Боровой.

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По словам Борового, Путин не будет слушать никаких диалогов относительно возврата оккупированного Крыма. Пока Москва не заявит о начале освобождения захваченных территорий, до изменения курса по Донбассу не произойдет.

До этого момента всякие слова о готовности к переговорам – это только заявления о готовности к переговорам, и из этого не следует, что сами переговоры приведут к какому-то положительному результату или снижению градуса противостояния,

– отметил политик.