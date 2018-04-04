Росіяни підкупили українських місцевих депутатів, і багато з них – не покарані, – політолог

Росіяни в 2014 році в кожній області підкуповували депутатів облрад з метою здійснення держперевороту. І дуже багато з тих, хто тоді брав гроші і погоджувався сприяти захопленню колаборантами місцевих державних органів, досі не покарані.

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи інформацію "The Times" про операцію по захопленню Запорізької області.

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Росіяни в Україні залишили стільки слідів, що інформацію про те, як вони, причому за смішні суми, намагалися підкупляти українських політиків і чиновників, можна публікувати постійно. Немає якоїсь конспірології чи великого резонансу в тому, що цим займався помічник Путіна Сурков, і не тільки,

– говорить Давидюк.

Ці докази, за словами експерта, і надалі спливатимуть. Путін у 2014 році вів досить агресивну кампанію в Україні проти нашої держави. Але згадка Суркова в цьому контексті, вважає Давидюк, жодним чином не вплине на його позиції чи зміну формату переговорів між США і Росією щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Сурков – ретранслятор волі і бажань Путіна. Якщо на його місце поставлять когось іншого, нічого не зміниться. Треба впливати на Путіна, а не переговірників. Ніхто з них не висловлює власну думку. Навіть представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, який набагато авторитетніший і впливовіший Суркова. Там один центр прийняття рішення – Путін. А формат переговорів Волкер-Сурков, якщо і зміниться, то не через дії помічника Путіна", – зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, британське видання "The Times", яке ознайомилося з урядовою доповіддю, що спирається на листи з електронної пошти радника Путіна Владислава Суркова, зламаної хакерами, опублікувало статтю, де зазначається, що Путіну у 2014 році пропонували план для дестабілізації ситуації у Запорізької області. Операція мала назву "Троя".