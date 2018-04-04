16:53
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Росіяни підкупили українських місцевих депутатів, і багато з них – не покарані, – політолог

287 Читать новость на русском
Росія підкуповувала колаборантів для здійснення перевороту в містах України
Росія підкуповувала колаборантів для здійснення перевороту в містах України / 24 Канал

Росіяни в 2014 році в кожній області підкуповували депутатів облрад з метою здійснення держперевороту. І дуже багато з тих, хто тоді брав гроші і погоджувався сприяти захопленню колаборантами місцевих державних органів, досі не покарані.

Про це сайту "24" розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи інформацію "The Times" про операцію по захопленню Запорізької області.

Читайте також: Зустріч Волкера і Суркова під питанням: політолог назвав причини

Росіяни в Україні залишили стільки слідів, що інформацію про те, як вони, причому за смішні суми, намагалися підкупляти українських політиків і чиновників, можна публікувати постійно. Немає якоїсь конспірології чи великого резонансу в тому, що цим займався помічник Путіна Сурков, і не тільки,
– говорить Давидюк.

Ці докази, за словами експерта, і надалі спливатимуть. Путін у 2014 році вів досить агресивну кампанію в Україні проти нашої держави. Але згадка Суркова в цьому контексті, вважає Давидюк, жодним чином не вплине на його позиції чи зміну формату переговорів між США і Росією щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Сурков – ретранслятор волі і бажань Путіна. Якщо на його місце поставлять когось іншого, нічого не зміниться. Треба впливати на Путіна, а не переговірників. Ніхто з них не висловлює власну думку. Навіть представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, який набагато авторитетніший і впливовіший Суркова. Там один центр прийняття рішення – Путін. А формат переговорів Волкер-Сурков, якщо і зміниться, то не через дії помічника Путіна", – зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, британське видання "The Times", яке ознайомилося з урядовою доповіддю, що спирається на листи з електронної пошти радника Путіна Владислава Суркова, зламаної хакерами, опублікувало статтю, де зазначається, що Путіну у 2014 році пропонували план для дестабілізації ситуації у Запорізької області. Операція мала назву "Троя".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3307
Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
сьогодні, 15:00 Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
Дід Панас 1019
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сьогодні, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 2479
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1509
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 2413
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук