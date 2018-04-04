Россияне подкупили украинских местных депутатов, и многие из них – не наказаны, – политолог

Россияне в 2014 году в каждой области подкупали депутатов облсоветов с целью осуществления госпереворота. И очень многие из тех, кто тогда брал деньги и соглашался способствовать захвату коллаборационистами местных государственных органов, до сих пор не наказаны.

Об этом сайту "24" рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, комментируя информацию "The Times" об операции по захвату Запорожской области.

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Россияне в Украине оставили столько следов, что информацию о том, как они, причем за смешные суммы, пытались подкупать украинских политиков и чиновников, можно публиковать постоянно. Нет какой-то конспирологии или большого резонанса в том, что этим занимался помощник Путина Сурков, и не только,

– говорит Давидюк.

Эти доказательства, по словам эксперта, и в дальнейшем будут всплывать. Путин в 2014 году вел достаточно агрессивную кампанию в Украине против нашего государства. Но упоминание Суркова в этом контексте, считает Давидюк, никак не повлияет на его позиции или изменение формата переговоров между США и Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

"Сурков – ретранслятор воли и желаний Путина. Если на его место поставят другого, ничего не изменится. Надо влиять на Путина, а не переговорщиков. Никто из них не высказывает собственное мнение. Даже представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов, гораздо авторитетней и влиятельней Суркова. Там один центр принятия решения – Путин. А формат переговоров Волкер-Сурков, если и изменится, то не из-за действий помощника Путина", – отметил Николай Давидюк.

Напомним, британское издание "The Times", которое ознакомилось с правительственным докладом, опирающимся на письма из электронной почты советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами, опубликовало статью, где говорится, что Путину в 2014 году предлагали план для дестабилизации ситуации в Запорожской области. Операция называлась "Троя".