Встреча Волкера и Суркова под вопросом: политолог назвал причины

Предстоящая встреча спецпредставителя США по Украине Волкера и помощника Путина Суркова во многом будет зависеть от того, будет ли Россия выдвигать какие-то свои инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такое мнение сайту "24" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Тогда Украина и Запад будут как-то реагировать на действия России. Если Кремль ничего не будет делать, то возникает вопрос, вообще будет ли мирный процесс и миротворцы? На официальном уровне в Украине есть определенный оптимизм по этому вопросу. Но есть много сомнений. Россия продолжит маневрировать, тянуть время, чтобы дождаться возможной смены власти в Украине после выборов в 2019 году, и тогда будет разрабатывать новые планы,

– убежден Евгений Магда.

Поэтому, по его словам, пока большого прорыва в отношениях между Украиной, Западом и Россией по урегулированию вооруженного конфликта не будет. И встреча Волкера и Суркова под вопросом. В частности, отмечает Магда, полномочия спецпредставителя Волкера после смены Госсекретаря США (вместо Рекса Тиллерсона предназначен Майк Помпео – "24") остались. А что касается полномочий Суркова после очередного избрания Путина президентом – неизвестно. Сурков – помощник Путина, а не спецпредставитель по Украине.

"Россия может искать такого переговорщика, который был Волкеру неудобным. Потому что не собирается договариваться о Донбассе на тех условиях, которые предлагает Запад и Украина. Но тянуть переговорный процесс Москва будет, потому что выходить из него – продемонстрировать собственную несостоятельность находить компромиссы. И это плохо выглядеть в международном контексте. Россия играет на дестабилизацию на постсоветском пространстве, и Донбасс для нее – на первом месте ", – подчеркнул Евгений Магда.

Как известно, специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что доволен тем, как Запад поддерживает Украину. Но не доволен тем, что США не видят соответствующих шагов от России. Дипломат планирует посетить Восточную Украину и встретиться с руководителями Украины. Но сначала Волкер хочет услышать ответ от России, чтобы понять, о чем можно разговаривать на переговорах.