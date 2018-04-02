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Зустріч Волкера і Суркова під питанням: політолог назвав причини

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Росія затягуватиме переговори, тому що чекає виборів в Україні?
Росія затягуватиме переговори, тому що чекає виборів в Україні? / stalkerzone.org

Майбутня зустріч спецпредставника США по Україні Волкера і помічника Путіна Суркова багато в чому залежатиме від того, чи буде Росія висувати якісь свої ініціативи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку думку сайту "24" висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Тоді Україна і Захід будуть якось реагувати на дії Росії. Якщо Кремль нічого не робитиме, то виникає питання, чи взагалі буде мирний процес і миротворці? На офіційному рівні в Україні є певний оптимізм з цього питання. Але є багато сумнівів. Росія продовжить маневрувати, тягнути час, щоб дочекатися можливої зміни влади в Україні після виборів у 2019 році, і тоді розроблятиме нові плани,
– переконаний Євген Магда.

Тому, за його словами, наразі великого прориву у відносинах між Україною, Заходом і Росією щодо врегулювання збройного конфлікту не буде. І зустріч Волкера і Суркова під питанням. Зокрема, зазначає Магда, повноваження спецпредставника Волкера після зміни Держсекретаря США (замість Рекса Тіллерсона призначений Майк Помпео – "24") залишилися. А що стосується повноважень Суркова після чергового обрання Путіна президентом – невідомо. Сурков – помічник Путіна, а не спецпредставник по Україні.

"Росія може шукати такого переговірника, який би був Волкеру незручним. Тому що не збирається домовлятися про Донбас на тих умовах, які пропонує Захід і Україна. Але тягнути переговорний процес Москва буде, тому що виходити з нього – продемонструвати власну неспроможність знаходити компроміси. І це погано виглядатиме в міжнародному контексті. Росія грає на дестабілізацію на пострадянському просторі, і Донбас для неї – на першому місці", – наголосив Євген Магда.

Як відомо, спеціальний представник Держдепартаменту США в справах України Курт Волкер заявив, що задоволений тим, як Захід підтримує Україну. Але не задоволений тим, що США не бачать відповідних кроків від Росії. Дипломат планує відвідати Східну Україну і зустрітися з керівниками України. Але спочатку Волкер хоче почути відповідь від Росії, щоб зрозуміти, про що можна розмовляти на переговорах.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Курт Волкер Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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