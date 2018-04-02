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Окупанти збили безпілотник ОБСЄ, який зафіксував пересування російської техніки на Донбасі

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Окупанти не дають працювати спостерігачам на Донбасі
Окупанти не дають працювати спостерігачам на Донбасі

З опівночі 30 березня мало настати так зване "великоднє перемир'я" на лінії зіткнення на Донбасі. Однак російські окупанти продовжують його грубо порушувати. При цьому російські війська вдалися до обстрілу техніки спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

За даними Української сторони СЦКК, за три дні з часу настання "перемир'я", бойовики як мінімум тричі відкривали вогонь по безпілотниках ОБСЄ, які здійснювали моніторинг щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення зі сторони окупантів.

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Одного разу за допомогою стрілецької зброї безпілотник навіть вдалося збити. Це сталося поблизу населеного пункту Міусинськ, де бойовики облаштували своєрідний "полігон".

"Разом з тим, спостерігачам Місії вдалося задокументувати переміщення у цьому районі колони техніки, у складі 10 одиниць БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у всіх випадках обстрілів представники Місії були вимушені залишити зазначені райони спостереження.

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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