Раніше 2020 року зрушень на Донбасі не буде, – політолог

З високою ймовірністю на Донбасі нічого не змінитися в найближчі два роки. Це пов'язано, зокрема, з президентськими і парламентськими виборами в Україні, які мають відбутися в 2019 році.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Вікно можливостей для врегулювання ситуації на Донбасі могло бути до осені 2018 року – до активної фази виборів. Якби Путін пішов на компроміси з питань миротворців, то процес можна було б запустити. Але підготовча фаза введення місії ООН – півроку. А далі в Україні почнуться вибори, і в парламенті буде важко про голосувати за будь-які дії по Донбасу,

– переконаний Володимир Фесенко.

Як вважає політолог, на напівзакритому рівні лідери США, Німеччини, Франції, України і Росії можуть домовитися. Але будь-які рішення можна буде реалізувати лише після президентських і парламентських виборів в Україні – тобто не раніше 2020 року.

Нагадаємо, в матеріалі колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря, опублікованому на сторінках Time, автор пише, що протягом наступного президентського терміну Путін буде готовий ввести на тимчасово окуповані території проросійськими бойовиками міжнародну тимчасову адміністрацію. Зокрема, Путін готовий зробити східну Україну територією, контрольованою тимчасовою міжнародною адміністрацією — як це було у Боснії і Герцеговині, або у Косово.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".