Раньше 2020 года сдвигов на Донбассе не будет, – политолог

С высокой вероятностью на Донбассе ничего не измениться в ближайшие два года. Это связано, в частности, с президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые должны состояться в 2019 году.

Такое мнение сайту "24" высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе могло быть до осени 2018 года – до активной фазы выборов. Если бы Путин пошел на компромиссы по вопросам миротворцев, то процесс можно было бы запустить. Но подготовительная фаза введения миссии ООН – полгода. А дальше в Украине начнутся выборы, и в парламенте будет трудно голосовать за любые действия по Донбассу,

– убежден Владимир Фесенко.

Как считает политолог, на полузакрытом уровне лидеры США, Германии, Франции, Украины и России могут договориться. Но любые решения можно будет реализовать только после президентских и парламентских выборов в Украине – то есть не ранее 2020 года.

Напомним, в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, опубликованном на страницах Time, автор пишет, что в течение следующего президентского срока Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию. В частности, Путин готов сделать Восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией – как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".