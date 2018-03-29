Пророссийские боевики для провокации обстреляли кладбище: фото

Пророссийские боевики обстреляли из артиллерии кладбище в поселке Зайцево Донецкой области. Именно оттуда пророссийские боевики вели обстрел и по позициям украинских военных.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на фото СМИ пророссийских боевиков.

Отмечается, что обстрелы осуществлены из артиллерии калибра 122 миллиметра. При этом главари пророссийских боевиков умалчивают о том, что вели огонь с территории кладбища по позициям Вооруженных сил Украины.

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"Вата сегодня плачет о пострадавшем российском кладбищем в Зайцево, которое сразу вверх по дороге за поселковым советом, но то, что орки два дня назад оттуда стреляли – никто не вспоминает. Самое интересное, что зайцевские не унывают, потому что знают ху из ху", – говорится в сообщении из социальных сетей.



Последствия обстрела кладбища в Зайцево