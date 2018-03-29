Оккупационные войска России применили запрещенные ослепляющие лазеры

В районе проведения операции Объединенных сил пограничники зафиксировали факт использования пророссийскими боевиками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории", – рассказывают в Госпогранслужбе.

В результате этого военнослужащий получил поражения органа зрения, в частности ожог сетчатки.

Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров,

– отмечают пограничники.

В настоящее время военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВС Украины и представителей международных и правозащитных организаций.

Напомним, Госпогранслужба уже фиксировала подобные случаи. В июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками используя оптические приборы.