Возле Авдеевки подорвался офицер ГСЧС

28 марта во время обследования территории на предмет взрывоопасных предметов вблизи Донецкой фильтровальной станции подорвался на неизвестном взрывном устройстве офицер ГСЧС. Потерпевшего доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре.

Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк. Читайте также: Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой" "Вчера около 13.20 во время обследования территории на предмет взрывоопасных предметов совместно с патрулем СММ ОБСЕ вблизи Донецкой фильтровальной станции в районе Авдеевки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил поражение офицер ГСЧС", – сообщил Гуцуляк. По словам Гуцуляка, медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.