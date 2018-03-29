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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

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Россия отправила на оккупированный Донбасс 75-й
Россия отправила на оккупированный Донбасс 75-й "гумконвой"

Россия отправила на оккупированные территории Донбасса так называемый "гумконвой". Это уже семьдесят пятая поставка оккупационных войск со стороны России неизвестного груза, ведь международные организации не имеют доступ к тому, что перебрасывает государство-оккупант на захваченные территории.

Как говорится в заявлении российского МЧС, в колонне более 40 единиц техники, что везет более 400 тонн груза.

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После незаконного пересечения российско-украинской границы, колонна разделится на две части. Одна отправится в оккупированный Луганск, другая – в оккупированный Донецк.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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