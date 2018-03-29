15:21
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

371 Читать новость на русском
Росія відправила на окупований Донбас 75-й
Росія відправила на окупований Донбас 75-й "гумконвой"

Росія відправила на окуповані території Донбасу так званий "гумконвой". Це вже 75-е постачання окупаційних військ зі сторони Росії невідомим вантажем, адже міжнародні організації не мають доступ до того, що перекидає держава-окупант на захоплені території.

Як йдеться в заяві російського МНС, в колоні понад 40 одиниць техніки, яка везе понад 400 тонн вантажу.

Читайте також: Портников назвав територію, на яку незабаром вторгнуться російські війська

Після незаконно перетину українсько-російського кордону, колона розділиться на дві частини. Одна відправиться в окупований Луганськ, інша – в окупований Донецьк.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сьогодні, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 216
Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
сьогодні, 13:01 Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти
Яніна Ткачук 204
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 1469
Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
сьогодні, 11:03 Аграрні олігархи: як маніпулювали Радою для отримання надприбутків
Сергій Лещенко 180
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1297
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук