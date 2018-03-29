Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"
Росія відправила на окуповані території Донбасу так званий "гумконвой". Це вже 75-е постачання окупаційних військ зі сторони Росії невідомим вантажем, адже міжнародні організації не мають доступ до того, що перекидає держава-окупант на захоплені території.
Як йдеться в заяві російського МНС, в колоні понад 40 одиниць техніки, яка везе понад 400 тонн вантажу.
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Після незаконно перетину українсько-російського кордону, колона розділиться на дві частини. Одна відправиться в окупований Луганськ, інша – в окупований Донецьк.
Джерело: 24 Канал
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