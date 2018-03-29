Біля Авдіївки підірвався офіцер ДСНС

28 березня під час обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів поблизу Донецької фільтрувальної станції підірвався на невідомому вибуховому пристрої офіцер ДСНС. Потерпілого доставили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. Читайте також: Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой" "Вчора близько 13.20 під час обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів спільно з патрулем СММ ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в районі Авдіївки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер ДСНС", – повідомив Гуцуляк. За словами Гуцуляка, медики оцінюють стан потерпілого як задовільний.