Окупаційні війська Росії застосували заборонені лазери, що осліплюють

У районі проведення операції Об’єднаних сил прикордонники зафіксували факт використання проросійськими бойовиками забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"Декілька днів тому один з прикордонників під час несення служби на контрольному посту "Мар'їнка", здійснюючи спостереження через оптичні прилади за ділянкою відповідальності, був засліплений променем. Його використали з боку тимчасово окупованої території", – розповідають у Держприкордонслужбі.

У результаті цього військовослужбовець отримав ураження органу зору, зокрема опік сітківки.

Встановлений медичний діагноз та характер ураження дозволяють зробити висновок про можливе застосування противником випромінювачів світла великої потужності, так званих лазерів, що осліплюють,

– зазначають прикордонники.

В даний час військовослужбовця госпіталізовано до Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби для спеціалізованого лікування.

Інформація про можливе використання противником лазерної зброї доведена до ЗС України та представників міжнародних і правозахисних організацій.

Нагадаємо, Держприкордонслужба вже фіксувала подібні випадки. В липні 2016 року в ході несення служби на цьому ж напрямку аналогічні ураження органів зору отримали три військовослужбовця Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади.