Проросійські бойовики задля провокації обстріляли кладовище: фото

Проросійські бойовики обстріляли з артилерії кладовище у селищі Зайцеве на Донеччині. Саме звідти проросійські бойовики вели обстріл і по позиціях українських військових.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на фото ЗМІ проросійських бойовиків.

Зазначається, що обстріли бузи здійснені з артилерії калібру 122 міліметри. При цьому ватажки проросійських бойовиків замовчують те, що вели вогонь з території кладовища по позиціях Збройних сил України.

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"Вата сьогодні плаче за потерпілим російським кладовищем у Зайцевому, яке відразу вгору по дорозі за селищною радою, але те, що орки два дні тому звідти стріляли – ніхто не згадує. Найцікавіше, що зайцевські не сумують, бо знають ху із ху", – мовиться у повідомленні з соціальних мереж.



Наслідки обстрілу кладовища в Зайцевому