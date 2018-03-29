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Проросійські бойовики задля провокації обстріляли кладовище: фото

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Проросійські бойовики обстріляли кладовище в Зайцевому
Проросійські бойовики обстріляли кладовище в Зайцевому / Фото з вільних мереж

Проросійські бойовики обстріляли з артилерії кладовище у селищі Зайцеве на Донеччині. Саме звідти проросійські бойовики вели обстріл і по позиціях українських військових.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на фото ЗМІ проросійських бойовиків.

Зазначається, що обстріли бузи здійснені з артилерії калібру 122 міліметри. При цьому ватажки проросійських бойовиків замовчують те, що вели вогонь з території кладовища по позиціях Збройних сил України.

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"Вата сьогодні плаче за потерпілим російським кладовищем у Зайцевому, яке відразу вгору по дорозі за селищною радою, але те, що орки два дні тому звідти стріляли – ніхто не згадує. Найцікавіше, що зайцевські не сумують, бо знають ху із ху", – мовиться у повідомленні з соціальних мереж.

Обстріл кладовища в Зайцевому
Наслідки обстрілу кладовища в Зайцевому

Обстріл кладовища на Донеччині
Фото з місця обстрілу кладовища в Зайцевому

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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