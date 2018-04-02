Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ, что зафиксировал передвижение российской техники на Донбассе

С полуночи 30 марта должно было наступить так называемое "пасхальное перемирие" на линии соприкосновения на Донбассе. Однако российские оккупанты продолжают его грубо нарушать. При этом российские войска прибегли к обстрелу техники специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

По данным украинской стороны СЦКК, за три дня с момента наступления "перемирия", боевики как минимум трижды открывали огонь по беспилотникам ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения со стороны оккупантов.

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Однажды с помощью стрелкового оружия беспилотник даже удалось сбить. Это произошло вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики устроили своеобразный "полигон".

"Вместе с тем, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники, в составе 10 единиц БМП, а также меры подготовки подразделений российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во всех случаях обстрелов представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения.