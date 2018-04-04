За три года войны в результате взрывоопасных предметов в Украине погибли 2 558 гражданских

Даже плюшевый мишка в зеленой лесопосадке может стать летальной находкой, особенно в зоне боевых действий. Враг может заминировать практически что угодно. Но если военные обучены распознавать взрывчатку, то гражданские могут легко стать жертвами. 4 марта в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной безопасности, учрежденный Организацией Объединенных Наций.

С началом российской агрессии на востоке нашего государства, эта тема стала как никогда актуальной. Специалисты говорят, что не только для жителей прифронтовых районов.

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"Саперов часто сравнивают с художниками, потому что они очень креативные. Погибнуть или быть раненым не только от мины, которая похожа на нее же. В зоне опасности нельзя открывать даже книжки, или менять положение вот такого безопасного на первый взгляд лепестка", – рассказал корреспондент Алексей Годзенко.

Опасность, особенно для человека неподготовленного, может составлять практически что угодно. Потому что заминировать можно различные предметы. Если это еще и боеприпас, то сила разрушения может увеличиться. Однако, самой популярной взрывчаткой для установки ловушки все же является граната. Опытный сапер Сергей говорит: худшее, что вы можете сделать – представить себя американским морпехом из боевика и пытаться самостоятельно обезвредить взрывчатку.

Не обязательно их выдергивать. Вот на данном примере, можно просто перерезать этот провод – и эта граната сработает. Граната может висеть на ветке дерева. Под своим весом она даже не взорвется. Но, если задеть эту ветку, граната упадет и сработает,

– прокомментировал главный сержант-инструктор инженерно-саперного взвода Сергей Вяткин.

При обнаружении чего-либо потенциально опасного на мирной земле и, тем более, в районе боевых действий, надо сразу уведомить кого-либо из силовиков. По возможности, осторожно пометить опасный участок.

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"Например, выложить какую-нибудь правильную геометрическую фигуру из камешков, веточек, или стрелочку какую-то там, можно завязать шарф, перчатку, футболку, шапку", – добавил Вяткин.

С началом российской агрессии на востоке, Украина стала одной из самых загрязненных взрывчаткой стран. И количество жертв среди гражданских впечатляет.

В нашем государстве погибли 2 558 гражданских лиц. Из них 2 016 – взрослых, и 242 – детей. Это только количество тех лиц, которые погибли в результате взрывоопасных предметов,

– заверил начальник управления противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров.

Чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию, нашему государству помогают международные миссии гуманитарного разминирования. Обозначают опасную территорию и отыскивают взрывчатку. Далее за дело берутся военные саперы. У них и спецоборудование, и опыт, и роботы-саперы.

"Он может разминировать самодельные взрывные устройства, обезвредить. Затем обезвредить обычные устройства. То есть, ТМ, ПМ. Также он может перевозить линии, разворачивать. Как говорят, сохраняет жизнь человека", – утверждает военный сапер Николай Пувшук.

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Про саперов говорят: они ошибаются только один раз. На самом деле, такое можно сказать о любом человеке, который сталкивается со взрывчаткой. Так, в воюющей стране с высоким уровнем террористической угрозы минимальные правила безопасности надо знать всему населению.