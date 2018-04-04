Три найцікавіші епізоди з розсекречених матеріалів, де Холодницький обіцяв "порішати" справи

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Змонтовані під тривожну музику, але все ж таки докази у справі антикорупційного прокурора. На записах є багато цікавих моментів. Ось три найцікавіших епізоди.

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Перший – спроба підкупити виконуючу обов'язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. За квартиру під Києвом міністра просили посприяти у виділенні мамографа місцевій лікарні. Назар Холодницький на записах пояснює свідку, що треба говорити під час свідчень у суді.





Оприлюдені розмови/ Національне антикорупційне бюро України

Друга – так звана справа "Золотого мандарина". Тут нардеп Логвинський зі своєю дружиною Ганною Юдківською, суддею Європейського суду з прав людини, за підтримки заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової, начебто, зухвало витягли з бюджету 54 мільйони гривень. Мова про спробу виграти в Європейському суді справу проти України від імені компанії "Золотий мандарин". На записах, оприлюднених НАБУ, Логвинський, який позначений, як "нардеп Л" спілкується із Назаром Холодницьким. Останній обіцяє "посприяти" вирішенню справи.



Оприлюдені розмови/ Національне антикорупційне бюро України

Хоча сам нардеп Логвинський заперечує корупційну складову тієї зустрічі. Третя, не менш цікава справа, щодо збагачення голови НАЗК Наталії Корчак. Під час розслідування справи виплати керівництвом нацагенства собі величезних премій, слідчі НАБУ намагалися через САП отримати дозвіл на обшук у Корчак. На що Назар Холодницький дав досить однозначну відповідь.



Оприлюдені розмови/ Національне антикорупційне бюро України

Жучок в акваріумі кабінету керівника САП зафіксував, що Назар Холодницький обіцяв "порішати" справи. А це тягне, щонайменше, на догану, а може й на кримінальну справу. Плівки Холодницького нині вивчають слідчі.

Нагадаємо, 4 квітня у Верховній Раді заслухали керівника САП Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника.