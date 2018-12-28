Супрун опровергла популярный миф о лечении похмелья

Одним из распространенных способов, как уберечься от похмелья на следующий день, является употребление активированного угля перед тем, как пить алкоголь или после того.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Она объясняет, что активированный уголь может связываться не со всеми токсичными веществами. Уголь работает как губка, не позволяя токсичным веществам или лекарству всасываться в желудочно-кишечный тракт, после чего все это выводится из организма естественным путем.

Супрун отметила, что никаких научных доказательств, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь, не существует.

Зато существует небольшое исследование, которое указывает, что употребление угля не уменьшает концентрацию алкоголя в крови.

И.о. министра здравоохранения объясняет: алкоголь очень быстро всасывается в желудке и не находится там очень долго, чтобы уголь мог его абсорбировать.

Вывод Ульяны Супрун: заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.

Она советует другие способы, которые помогут избавиться от похмелья:

1. Пить достаточно воды.

2. Не пить алкоголь натощак.

3.Не смешивать спиртное с газированными напитками.

Чтобы избежать последствий от чрезмерного употребления алкоголя, необходимо есть сбалансированную пищу и не перебирать с количеством алкоголя.

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