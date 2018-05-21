Супрун озвучила, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что по состоянию на 21 мая уже 5 миллионов украинцев подписали декларации с врачами.

Такие данные она обнародовала на своей странице в Twitter.

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Не прошло и двух месяцев после начала кампании "Врач для каждой семьи" и уже имеем 5 миллионов деклараций!

– отметила Ульяна Супрун.

Не пройшло й два місяці від початку кампанії “Лікар для кожної сім’ї” і вже маємо 5 мільйонів декларацій! Кампанія не збавляє обертів - українці з усіх регіонів обирають своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Дякую всім, хто активно включається у зміни. Так тримати! pic.twitter.com/2iURxmKS2b — Уляна Супрун (@usuprun) 21 травня 2018 р.

Для сравнения, 11 мая в Минздраве информировали, что на тот период (через полтора месяца с начала медицинской реформы в Украине) более 3,5 миллионов украинцев уже выбрали себе семейного врача.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врача. Теперь украинцы сами могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.