18:23
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Супрун озвучила, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

29 Читати новину українською
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / 24 Канал

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что по состоянию на 21 мая уже 5 миллионов украинцев подписали декларации с врачами.

Такие данные она обнародовала на своей странице в Twitter.

Читайте также: Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом

Не прошло и двух месяцев после начала кампании "Врач для каждой семьи" и уже имеем 5 миллионов деклараций!
– отметила Ульяна Супрун.

Для сравнения, 11 мая в Минздраве информировали, что на тот период (через полтора месяца с начала медицинской реформы в Украине) более 3,5 миллионов украинцев уже выбрали себе семейного врача.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врача. Теперь украинцы сами могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.

 

 

Теги: Новости Украины Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сегодня, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 218
Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
сегодня, 16:02 Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
Інна Жолобович 719
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1496
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 1055
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук