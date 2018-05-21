Супрун озвучила, скільки українців вже підписали декларації з лікарями
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що станом на 21 травня вже 5 мільйонів українців підписали декларації з лікарями.
Такі дані вона оприлюднила на своїй сторінці у Twitter.
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Не пройшло й два місяці від початку кампанії "Лікар для кожної сім’ї" і вже маємо 5 мільйонів декларацій!
– зазначила Уляна Супрун.
Для порівняння, 11 травня у МОЗ інформували, що станом на той період (через півтора місяця з початку медичної реформи в Україні) понад 3,5 мільйонів українців вже обрали собі сімейного лікаря.
Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартувала національна кампанія з вибору лікаря. Тепер українці самі можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.