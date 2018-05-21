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Супрун озвучила, скільки українців вже підписали декларації з лікарями

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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун / 24 Канал

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що станом на 21 травня вже 5 мільйонів українців підписали декларації з лікарями.

Такі дані вона оприлюднила на своїй сторінці у Twitter.

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Не пройшло й два місяці від початку кампанії "Лікар для кожної сім’ї" і вже маємо 5 мільйонів декларацій! 
– зазначила Уляна Супрун.

Для порівняння, 11 травня у МОЗ інформували, що станом на той період (через півтора місяця з початку медичної реформи в Україні) понад 3,5 мільйонів українців вже обрали собі сімейного лікаря.

Нагадаємо, 1 квітня в Україні стартувала національна кампанія з вибору лікаря. Тепер українці самі можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

 

 

Теги: Новини України Медична реформа Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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