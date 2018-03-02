Супрун подтвердила, что имеет гражданство Украины

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством.

Об этом она заявила на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Александры Кужель (фракция "Батькивщина"), которая спросила, когда Супрун сдаст свой американский паспорт.

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Как известно, Ульяна Супрун получила должность первого заместителя министра здравоохранения 27 июля 2016, исполняющим обязанности министра была назначена 1 августа 2016.

"Я гражданин Украины. И с моим гражданством все сделано согласно действующему законодательству", – подчеркнула Супрун.

Напомним, 22 февраля во время сессии облсовета председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун е**нутой, комментируя ее заявление о том, что лекарства от кори в области были нерастаможены должным образом.