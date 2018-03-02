Супрун підтвердила, що має громадянство України

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляє, що отримала українське громадянство у відповідності з чинним законодавством.

Про це вона заявила на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Олександри Кужель (фракція "Батьківщина"), яка запитала, коли Супрун здасть свій американський паспорт.

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Як відомо, Уляна Супрун отримала посаду першого заступника міністра охорони здоров'я 27 липня 2016 року, виконувачем обов’язків міністра її було призначено 1 серпня 2016 року.

"Я громадянин України. І з моїм громадянством все зроблено згідно до чинного законодавства", – наголосила Супрун.

Нагадаємо, 22 лютого під час сесії облради голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль назвав в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун ї**нутою, коментуючи її заяву про те, що ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином.