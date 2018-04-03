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Супрун развенчала мифы о распространенном расстройстве у людей

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Супрун развенчала мифы об аутизме
Супрун развенчала мифы об аутизме / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала пять самых распространенных мифов о серьезном расстройстве у людей – аутизме.

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

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"Сегодня есть много мифов об аутизме, спровоцированных вредными исследованиями или же недостаточной осведомленностью общества. Поэтому так важно доверять только проверенной информации и на ее основе строить свое представление о явлениях и людях, с которыми мы живем рядом", – отметила Супрун.

Миф №1: Люди с аутизмом не хотят заводить друзей.

"У людей с аутизмом могут возникать трудности с использованием социальных навыков, что может осложнить общение. Они могут казаться застенчивыми или недружелюбными, но это только потому, что не умеют или не могут сообщать о своем желании строить отношения с людьми так, как это делают другие", – написала Супрун.

Миф №2: Люди с аутизмом не могут чувствовать или выражать эмоции.

На самом деле аутизм не делает человека неспособным испытывать эмоции. Просто люди с аутизмом иначе их выражают и по-другому воспринимают ваши

Миф №3: Люди, у которых проявляются качества, которые могут быть характерными для аутизма, просто странные и должны это перерасти.

"Аутизм возникает вследствие определенных биологических факторов, которые невозможно перерасти – это является частью их личности. Поэтому у многих людей качества, вызванные аутизмом, сохраняются в течение всей жизни", – добавила министр.

Миф №4: Аутизм развивается из-за ненадлежащего воспитания.

Чиновница рассказала, что в 1950-х годах появилась теория, которая называется гипотезой "матери-холодильника". Она объясняла развитие аутизма следствием влияния матерей, которые не проявляли эмоционального тепла. Эту теорию уже давно опровергли.

Миф №5: Люди с аутизмом похожи на героя Дастина Хоффмана в фильме "Человек Дождя".

"У каждого человека свои особенности этого состояния. Если вы знаете одного человека с аутизмом, то это лишь означает, что вы знаете одного человека с аутизмом. Возможности этого человека являются индивидуальными, поэтому их не нужно обобщать на всех", – подытожила Супрун.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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