Супрун: С 2020 года детей не будут отправлять в интернаты

Лишь 8% детей, проживающих в интернатах имеют статус сирот. Остальные имеют одного из родителей или и обоих, и этим семьям очень нужна помощь государства. Поэтому государство создаст "все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями".

Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она подчеркнула, что "дети должны расти в семьях", потому что ни один, пусть образцовый интернат с лучшими условиями, не заменит семью.

Читайте также: Супрун указала на основные типы зависимости от никотина: как от них избавиться

Чиновница рассказала, что в 2018 году правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей. И говорится здесь о поддержке семей, а не о закрытии интернатов. По словам Супрун, в таких заведениях в Украине только 8% воспитанников имеют статус детей-сирот.

У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям,

– отметила Супрун.

Поэтому правительство планирует преобразование детдомов в "центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи". Что это значит – пояснила руководительница Минздрава:

• К 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме, однако всех детей, от которых отказались родители, будут пытаться устроить в семьи.

• С 2020 году детей не будут принимать в дома ребенка. Зато создадут все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае – в патронатной или приемной семье.

• К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти услуги гарантирует государство, финансирует их Национальная служба здоровья Украины. Для граждан они будут бесплатными.

Что такое паллиативно-реабилитационный центр?

Это специализированное учреждение здравоохранения, которое обеспечивает медицинскую реабилитацию (восстановление после болезни) детям или оказание паллиативной (улучшение качества жизни детей, которые столкнулись со смертельным заболеванием) помощи детям.



Заведение обеспечивает уход специалистами, образование, круглосуточную медицинскую помощь, обучение и поддержку родителей (или лиц, их заменяющих) в уходе за ребенком. И, конечно, надлежащее питание детей и сиделок.

Существуют гораздо лучшие модели поддержки детей, чем детские дома. Весь цивилизованный мир отказался или отказывается от такого (интернатов-детдомов – 24 канал). Такого не должно быть и у нас,

– подытожила Ульян Супрун.