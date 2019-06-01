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      Супрун: Із 2020 року дітей не відправлятимуть до інтернатів

      1566 Читать новость на русском
      Уляна Супрун висловилася до Дня захисту прав дітей
      Уляна Супрун висловилася до Дня захисту прав дітей / МОЗ України

      Лише 8% дітей, які мешкають в інтернатах мають статус сиріт. Решта мають когось із батьків або й обох, і цим сім'ям дуже потрібна допомога держави. Тож держава створить "усі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками".

      Про це написала на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона наголосила, що "діти мають зростати в сім'ях", бо жоден нехай зразковий інтернат з найкращими умовами не замінить сім'ю.

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      Чиновниця розповіла, що у 2018 році уряд започаткував зміни в системі підтримки дітей, що живуть без батьків. І мовиться тут про підтримку сімей, а не про закриття інтернатів. За словами Супрун, у таких закладах в Україні лише 8% вихованців мають статус дітей-сиріт.

      У решти є мама або тато, або обидва з батьків, які опинилися в скрутному становищі та не можуть виховувати дитину. Щоб ці діти зростали у своїй сім'ї, шукаємо способи допомогти таким сім'ям,
      – наголосила Супрун.

      Тому уряд планує перетворення дитбудинків у "центри медичної реабілітації та паліативної допомоги". Що це означає – пояснила очільниця МОЗ:

      • До 2020 року будинки дитини будуть працювати у звичному режимі, однак усіх дітей, від яких відмовилися батьки, будуть намагатися влаштувати у сім’ї.

      • Із 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Натомість створять усі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку – в патронатній чи прийомній сім'ї.

      • До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці послуги гарантує держава, фінансує їх Національна служба здоров'я України. Для громадян вони будуть безкоштовними.

      Що таке паліативно-реабілітаційний центр? Це спеціалізований заклад охорони здоров'я, який забезпечує медичну реабілітацію (відновлення після хвороби) дітям або надання паліативної (поліпшення якості життя дітей, які зіткнулися зі смертельним захворюванням) допомоги дітям.

      Заклад забезпечує догляд спеціалістами, освіту, цілодобову медичну допомогу, навчання та підтримку батьків (чи осіб, які їх замінюють) у догляді за дитиною. І, звісно, належне харчування дітей та доглядальників.

      Існують набагато кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки. Увесь цивілізований світ відмовився або відмовляється від такого (інтернатів-дитбудинків – 24 канал). Такого не повинно бути і в нас,
      – підсумувала Улян Супрун.

       

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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