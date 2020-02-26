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      Сурков заявил, что Украины нет и назвал украинцев "хохлами"

      - Читати новину українською
      Бывший помощник Путина Владислав Сурков / ru.delfi.lt

      Бывший помощник Президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что якобы украинство – это "специфическое расстройство ума". Также он не обошел вниманием и отношения Украины и СССР. Он сказал, что отношения между ними "никогда не были простыми".

      В интервью российскому изданию "Актуальные комментарии" Сурков подчеркнул, что "Украины нет".

      Важно! Куда ушел Сурков: в Кремле рассказали о дальнейшей судьбе экс-помощника Путина

      "Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" – высказался Сурков.

      Также экс-помощник Путина считает, что "Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет". Украинцев он назвал "хохлами", которые якобы сделают себе страну.

      Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой,
      – подчеркнул Сурков.

      Все, что нужно знать о Суркове

      • Это российский политик, который занимался украинским вопросом еще с выборов 2004 года. Еще с 2013 года он отвечал за отношения России с Украиной.
      • Его называют идеологом проекта "Новороссия", который заключался в аннексии юго-восточных регионов Украины и Крыма.
      • Офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков.
      • Сурков оставил государственную службу "из-за смены курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не назвали.
      • 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия
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