Сурков заявил, что Украины нет и назвал украинцев "хохлами"

Бывший помощник Президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что якобы украинство – это "специфическое расстройство ума". Также он не обошел вниманием и отношения Украины и СССР. Он сказал, что отношения между ними "никогда не были простыми".

В интервью российскому изданию "Актуальные комментарии" Сурков подчеркнул, что "Украины нет".

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"Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?" – высказался Сурков.

Также экс-помощник Путина считает, что "Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет". Украинцев он назвал "хохлами", которые якобы сделают себе страну.

Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой,

– подчеркнул Сурков.

Все, что нужно знать о Суркове

Это российский политик, который занимался украинским вопросом еще с выборов 2004 года. Еще с 2013 года он отвечал за отношения России с Украиной.

Его называют идеологом проекта "Новороссия", который заключался в аннексии юго-восточных регионов Украины и Крыма.

Офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков.

Сурков оставил государственную службу "из-за смены курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не назвали.

24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова.

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