Сурков заявив, що України немає і назвав українців "хохлами"

Колишній помічник Президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що нібито українство – це "специфічний розлад розуму". Також він не оминув увагою і стосунки України й СРСР. Він сказав, що відносини між ними "ніколи не були простими".

В інтерв'ю російському виданню "Актуальні коментарі" Сурков наголосив, що "України немає".

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"Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?", – висловився Сурков.

Також експомічник Путіна вважає, що "України поки що немає, але з часом вона таки буде". Українців він назвав "хохлами", які нібито зроблять собі країну.

Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин – єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямі. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший,

– підкреслив Сурков.

Все, що потрібно знати про Суркова

Це російський політик, який займався українським питанням ще з виборів 2004 року. Ще з 2013 року він відповідав за відносини Росії з Україною.

Його називають ідеологом проєкту "Новоросія", який мав у собі анексію південно-східних регіонів України та Криму.

Офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков у 2014 році визнавав, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков.

Сурков залишив державну службу "через зміну курсу на українському напрямі", хоча у Кремлі офіційні причини його відставки не назвали.

24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації Президента. Фактично Козак замінив Владислава Суркова.

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