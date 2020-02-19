Куди пішов Сурков: у Кремлі розповіли про подальшу долю експомічника Путіна

Владислав Сурков, якого напередодні звільнили з посади помічника президента Росії, знайде нову роботу "завдяки багаторічному досвіду і таланту". При Путіні Сурков працював на "українському напрямку" та був безпосереднім куратором проросійських бойовиків на Донбасі.

Про те, що робитиме колишній помічник Путіна далі розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передають "Ведомости".

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Путін і Сурков зустрічалися, він був звільнений з посади за власним бажанням. Ніяких сумнівів немає, що багаторічний досвід і талант, без перебільшення талант, Суркова знайдуть своє застосування,

– зазначив Пєсков.

Водночас, у Кремлі не змогли відповісти на запитання, чи працюватиме Сурков у держструктурах, однак додали: "його досвід може стати у пригоді не лише на українському напрямку".

Курувати український напрям тепер, найімовірніше, буде новий помічник Путіна Дмитро Козак, втім, Пєсков поспішив зазначити – акту про зміни розподілу обов’язків поки не бачив, його ще не підписали.

Цікаво! В указі про звільнення Суркова не було формулювання "у зв’язку з переходом на іншу роботу".

Як розгорталися події зі звільненням Суркова? Наприкінці січня наближений до Суркова російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що він пішов з державної служби. Причина такого кроку – начебто зміна політичного курсу Росії щодо України. Перед цим Путін призначив ексвіце-прем'єра Дмитра Козака на посаду заступника керівника адміністрації президента Росії.



18 лютого Путін підписав указ про звільнення Суркова.