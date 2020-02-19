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      Куда ушел Сурков: в Кремле рассказали о дальнейшей судьбе бывшего помощника Путина

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      Владислав Сурков / Lenta.ru

      Владислав Сурков, которого накануне уволили с должности помощника президента России, найдет новую работу "благодаря многолетнему опыту и таланту". При Путине Сурков работал на "украинском направлении" и был непосредственным куратором пророссийских боевиков на Донбассе.

      О том, что будет делать бывший помощник Путина далее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают "Ведомости".

      Ранее: Путин официально уволил своего помощника Суркова – куратора боевиков Донбасса

      Путин и Сурков встречались, он был уволен с должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения талант, Суркова найдут свое применение,
      – отметил Песков.

      В то же время, в Кремле не смогли ответить на вопрос, будет ли Сурков в госструктурах, однако добавили: "его опыт может пригодиться не только на украинском направлении".

      Курировать украинское направление теперь, скорее всего, будет новый помощник Путина Дмитрий Козак, впрочем, Песков поспешил отметить – акта об изменениях распределения обязанностей пока не видел, его еще не подписали.

      Интересно! В указе об увольнении Суркова не было формулировки "в связи с переходом на другую работу".

      Как разворачивались события с увольнением Суркова?
      В конце января приближенный к Суркову российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что он ушел с государственной службы. Причина такого шага – будто бы изменение политического курса России в отношении Украины. Перед этим Путин назначил экс-вице-премьера Дмитрия Козака на должность заместителя руководителя администрации президента России.

      18 февраля Путин подписал указ об увольнении Суркова.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин
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