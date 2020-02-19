Куда ушел Сурков: в Кремле рассказали о дальнейшей судьбе бывшего помощника Путина

Владислав Сурков, которого накануне уволили с должности помощника президента России, найдет новую работу "благодаря многолетнему опыту и таланту". При Путине Сурков работал на "украинском направлении" и был непосредственным куратором пророссийских боевиков на Донбассе.

О том, что будет делать бывший помощник Путина далее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают "Ведомости".

Ранее: Путин официально уволил своего помощника Суркова – куратора боевиков Донбасса

Путин и Сурков встречались, он был уволен с должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения талант, Суркова найдут свое применение,

– отметил Песков.

В то же время, в Кремле не смогли ответить на вопрос, будет ли Сурков в госструктурах, однако добавили: "его опыт может пригодиться не только на украинском направлении".

Курировать украинское направление теперь, скорее всего, будет новый помощник Путина Дмитрий Козак, впрочем, Песков поспешил отметить – акта об изменениях распределения обязанностей пока не видел, его еще не подписали.

Интересно! В указе об увольнении Суркова не было формулировки "в связи с переходом на другую работу".

Как разворачивались события с увольнением Суркова?

В конце января приближенный к Суркову российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что он ушел с государственной службы. Причина такого шага – будто бы изменение политического курса России в отношении Украины. Перед этим Путин назначил экс-вице-премьера Дмитрия Козака на должность заместителя руководителя администрации президента России.



18 февраля Путин подписал указ об увольнении Суркова.