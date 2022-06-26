Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он говорит, что Дворников просто не справился и его "подвинули".

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Но, по его словам, назначение Суровикина по Югу Украины – это серьезно.

Ведь Суровикин – любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, раздавившим трех человек на Горбатом мосту,

– вспоминает Фейгин.

Правозащитник говорит, что тогда там погибло больше людей, но именно этих троих раздавили в ночь на 22 августа.

"И этот Суровикин, кажется, даже 7 месяцев отсидел по этому делу. А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие - они в фаворите у Путина, потому что они идейны", - добавил он.

Фейгин говорит, что Сергей Суровикин прошел и Сирию, и Чечню, весь набор.

Мне кажется, что он будет более жесток, чем Дворников. Ведь Суровикин – не глуп, он как офицер полностью подготовлен и не клинический алкоголик, как другие.

– объяснил он.

Марк Фейгин о назначении Суровикина вместо Дворникова: видео



К слову, с начала июня российское командование, вероятно, уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине. Такие данные приводит британская разведка.

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