Дипломат вспомнил, что в последнее время в публичном пространстве неоднократно звучали заявления спикеров в Берлине о том, что есть какая-то договоренность между членами НАТО.

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"Альянс должен решать, а не единолично Берлин"

К примеру, тяжелая техника не должна передаваться, а потом – что танки не должны передаваться, потом – "возможно, танки и можно, но не западного производства"... Это абсолютная неправда,

– сказал Шатковский.

Также "было неожиданностью предположить", отметил Шатковский, что это Альянс должен решать, а не единолично Берлин, дать ли батареи ПРО Patriot военным Украины.

Посол Польши в НАТО напомнил, о чем ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг: что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем накапливать их у себя на складах.

Отношение многих стран к ВСУ меняется

Шатковский описал ситуацию в НАТО по военной поддержке Украины как "кота Шрёдингера": "С одной стороны продолжается дискуссия, ее (помощь – 24 канал) поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

Посол подчеркнул, что отношение некоторых стран к поддержке ВСУ меняется к лучшему. Он указал, что с частью союзников на юге Европы "произошла положительная трансформация".

Шатковский также отметил, что часто критикуемая Франция вообще является единственной страной, кроме Польши, которая поставляет ВСУ целые артиллерийские системы: "Имеется в виду не только то, что стреляет, но и система управления огнем, эффективные боеприпасы".

Напомним, что в конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застигло врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решение союзников не нужно.

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